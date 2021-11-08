Mutlu Kadın, Huzurlu Aile ve Güçlü Toplum Projesi

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi projesi kapsamında Mutlu Kadın, Huzurlu Aile ve Güçlü Toplum sloganıyla başlatılan farkındalık eğitimi seminerine katıldı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğinde, İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik yapılan seminerde konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda geliştirilen projeler ve alınan geri dönüşler hakkında bilgiler verdi. Vali Coşkun ise burada yaptığı konuşmada, "Kadınlarımız evimizin direği, yaratılmışların en şereflisidir. Kadınlar, anamız, eşimiz, çocuklarımızın annesi ve aynı zamanda da geleceğimizdir. Kolluk kuvvetlerimiz de bu bilinçle, ilimizde kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle görevini büyük bir hassasiyetle yürütmektedir. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'müzün, Mutlu Kadın, Huzurlu Aile ve Güçlü Toplum sloganıyla başlatmış olduğu bu projenin temel amacı, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarını sıfır tolerans ilkesiyle mümkün olduğunca meydana gelmeden önce önlemektir. Bu vesileyle; programın hazırlanmasında emeği geçen Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğümüze ve İl Emniyet Müdürlüğümüze ve katkı sunan tüm katılımcılara kadına şiddetle mücadelede gösterdikleri çalışmalar için teşekkür ediyor, hayırlı sonuçlar alınmasını diliyorum. Etkinliğe Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Onkişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Müftüsü Mustafa Tekin, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ve ilgili personel katıldı. Program, "Toplumsal Huzur İçin Bireysel Mutluluk, " "Türk Toplumunda Aile Yapısı" ile "Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Sorun Çözme Yöntemleri" konuları hakkında panel yapılarak etkinlikte emeği geçenlere plaketleri takdim edildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet