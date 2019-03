Mutlu Işıksu: "Projelerimiz Hazır"

Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, meclis üyesi adayları ve teşkilat mensupları ile AK Parti Adapazarı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin hazırladığı program kapsamında Adapazarı'nda ayak basmadık yer bırakmıyor.

Başkan Adayı Işıksu, Sakarya Caddesi ve Güneşler'de esnafı ziyaret etti; Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Giyim ve El Sanatları Sergisi Açılışı'na katıldı; Alandüzü Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda engellilerle buluştu; Güneşler Seçim İrtibat Bürosu açılışı ve mahalle başkanları toplantısına katıldı; Kasımlar, Rüstemler, Hacıramazanlar, Dağdibi, Tekeler, İlyaslar, Çağlayan ve Kavaklıorman mahallelerinde kahve toplantıları ve ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların taleplerini aldı.

"Beklentileri Karşılayacağız"

Ziyaretleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Adayı Işıksu, "Hemşehrilerimizin hayalleri bizim hayallerimiz, beklentilerini hayata geçirmek de bizim asli görevimizdir. Adapazarı'mızın her mahallesine hizmet götürmek için önce hemşehrilerimize misafir olmamız, talep ve düşüncelerini dinlememiz ve istişare etmemiz gerekir. Kapsamlı ve sürdürülebilir hizmetleri hayata geçirmek için hemşehrilerimizin fikirlerini önceleyen çalışmalar yapmalı, iletişimi her an sürdürmeli ve sorunları hızla çözüme kavuşturmalıyız. Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yeşil bir Adapazarı için çok çalışacak, tüm mahallelerimizdeki eksiklikleri hızla tespit ederek hemşehrilerimizin beklentilerini karşılayacak faaliyetleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"84 Mahallede Her Zaman Var Olacağız"

Adapazarı'nın her noktasına etkin hizmetler sunacaklarını vurgulayan Işıksu, "84 mahallemizin tamamında hemşehrilerimizle buluşmak için yollara düştük ve çok şükür ki 'Adapazarı'mızın her noktasında olduk.' dememize çok az kaldı. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimizde, hemşehrilerimizin hayatını daha da kolaylaştıracak hizmetlere öncelik vererek Adapazarı'mızın her noktasına etkin hizmetler sunmak istiyoruz. Projelerimiz hazır, hedeflerimiz belli, notlarımızı aldık, heyecanla bekliyoruz. Tabiat ve insanı önceleyen hizmetler sunmak için büyük bir gayret ve titizle çalışacağımızın, örnek proje ve faaliyetlerle hemşehrilerimizin teveccühüne layık olacağımızın sözünü veriyoruz. İnşallah görevi emanet aldığımızda, bugün değil her zaman, 84 mahallemizde, milletimizle bir arada olacak ve Adapazarı'mızı hep birlikte yöneteceğiz" dedi.

"Seçim Sandıkta Kazanılır, İyi Biliyoruz"

Cumhur İttifakı AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem Yüce ile birlikte Güneşler Seçim İrtibat Bürosu açılışında ve AK Parti Adapazarı Teşkilatı mahalle başkanları toplantılarında konuşan Başkan Adayı Mutlu Işıksu, "Gayretliyiz, kararlıyız. Seçim sandıkta kazanılır, iyi biliyoruz. AK Parti Adapazarı Teşkilatımız hamdolsun çok güzel işler yapıyor. Hep birlikte sokak sokak şehrimizi dolaşıyor, beklentileri ve çalışmalarımızı istişare ediyoruz. Gurur duyuyor, şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Adapazarı'mızda inşallah başarı çıtasını yukarılara taşıyacak oy oranları ve Cumhur İttifakı'mızın birlik gücüyle en güzel hizmetleri hemşehrilerimizle buluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA