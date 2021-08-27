Mutlu Evliliğe İlk Adım Projesinde Eğitimler Devam Ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mutlu Evliliğe İlk Adım Projesinde Eğitimler Devam Ediyor

Mutlu Evliliğe İlk Adım Projesinde Eğitimler Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi maksadıyla vatandaşlara ücretsiz aile danışmanlığı desteğini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kadın destek merkezinde vatandaşlara yönelik Aile İçi İletişim, Eşler Arası İletişim ve Anne - Baba Çocuk ilişkisi konularında eğitim verildi.

Aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi maksadıyla vatandaşlara ücretsiz aile danışmanlığı desteğini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kadın destek merkezinde vatandaşlara yönelik Aile İçi İletişim, Eşler Arası İletişim ve Anne - Baba Çocuk ilişkisi konularında eğitim verildi.

Şanlıurfa'da evlilikte boşanmaların önüne geçmek ve evlenecek bireylerin iletişim becerilerini artırmak, aile içinde sevgi, saygı, hoşgörünün önem kazanması için hayata geçirilen "Mutlu Evliliğe İlk Adım Projesi" kapsamında eğitimler devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın koordinesinde kadın destek merkezinde gerçekleşen eğitimlere katılan bireylere Aile İçi İletişim, Eşler Arası İletişim ve Anne, Baba Çocuk İlişkisi konularında alanında uzman isimler tarafından eğitimler verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Harran Üniversitesi, Şanlıurfa İl Müftülüğü, Şanlıurfa Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve Şanlıurfa Kent Konseyi'nin de desteklediği proje kapsamında her hafta farklı konularda eğitimler veriliyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Fahrettin Koca Jens Stoltenberg Sultan Alparslan
Magazin Düm Tek Tek Mesut Akusta Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Rıza Çalımbay Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mutlu Evliliğe İlk Adım Projesinde Eğitimler Devam Ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 10:56:32. #1.14#

title