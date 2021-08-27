Mutlu Evliliğe İlk Adım Projesinde Eğitimler Devam Ediyor

Aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi maksadıyla vatandaşlara ücretsiz aile danışmanlığı desteğini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kadın destek merkezinde vatandaşlara yönelik Aile İçi İletişim, Eşler Arası İletişim ve Anne - Baba Çocuk ilişkisi konularında eğitim verildi.

Aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi maksadıyla vatandaşlara ücretsiz aile danışmanlığı desteğini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kadın destek merkezinde vatandaşlara yönelik Aile İçi İletişim, Eşler Arası İletişim ve Anne - Baba Çocuk ilişkisi konularında eğitim verildi.

Şanlıurfa'da evlilikte boşanmaların önüne geçmek ve evlenecek bireylerin iletişim becerilerini artırmak, aile içinde sevgi, saygı, hoşgörünün önem kazanması için hayata geçirilen "Mutlu Evliliğe İlk Adım Projesi" kapsamında eğitimler devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın koordinesinde kadın destek merkezinde gerçekleşen eğitimlere katılan bireylere Aile İçi İletişim, Eşler Arası İletişim ve Anne, Baba Çocuk İlişkisi konularında alanında uzman isimler tarafından eğitimler verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Harran Üniversitesi, Şanlıurfa İl Müftülüğü, Şanlıurfa Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve Şanlıurfa Kent Konseyi'nin de desteklediği proje kapsamında her hafta farklı konularda eğitimler veriliyor.

Kaynak: Habermetre