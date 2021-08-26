Mutlu evliliğe ilk adım projesinde eğitimler devam ediyor
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Mutlu evliliğe ilk adım projesinde eğitimler devam ediyor

Mutlu evliliğe ilk adım projesinde eğitimler devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi maksadıyla vatandaşlara ücretsiz aile danışmanlığı desteğini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kadın destek merkezinde vatandaşlara yönelik aile içi iletişim, eşler arası iletişim ve anne-baba çocuk ilişkisi konularında eğitim verildi.

Aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi maksadıyla vatandaşlara ücretsiz aile danışmanlığı desteğini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kadın destek merkezinde vatandaşlara yönelik aile içi iletişim, eşler arası iletişim ve anne-baba çocuk ilişkisi konularında eğitim verildi.

Şanlıurfa'da evlilikte boşanmaların önüne geçmek ve evlenecek bireylerin iletişim becerilerini artırmak, aile içinde sevgi, saygı, hoşgörünün önem kazanması için hayata geçirilen "Mutlu Evliliğe İlk Adım Projesi" kapsamında eğitimler devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın koordinesinde kadın destek merkezinde gerçekleşen eğitimlere katılan bireylere aile içi iletişim, eşler arası iletişim ve anne, baba çocuk ilişkisi konularında alanında uzman isimler tarafından eğitimler verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Harran Üniversitesi, İl Müftülüğü, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kent Konseyinin de desteklediği proje kapsamında her hafta farklı konularda eğitimler veriliyor. - ŞANLIURFA

Mutlu evliliğe ilk adım projesinde eğitimler devam ediyor
Mutlu evliliğe ilk adım projesinde eğitimler devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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