Mutlu çocuklar Tepebaşı'nda

05.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:13

Tepebaşı Belediyesi, çocuk merkezlerinde sürdürdüğü sağlık, kültür, eğitim, sanat ve spor aktiviteleri ile çocuklara yeni ufuklar kazandırmaya ve gelişimlerine destek olmaya devam ediyor.



Tepebaşı Belediyesinin 23 Nisan, Esentepe ve Çukurhisar Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri, Eskişehirli çocukların bir araya gelerek kendilerini geliştirdikleri, ailelerin ise gözünün arkada kalmadığı merkezler olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Çocuklar, sıcak birer yuva olarak faaliyetlerini sürdüren çocuk merkezlerinde alanında uzman eğitmenler tarafından birçok branşta düzenlenen eğitimlere katılıyor. Eğitim faaliyetleri ile kendilerini geliştiren çocuklar diğer yandan da akranları ile bir araya gelerek sosyalleşmiş oluyor. Anne ve babaların güven içinde çocuklarını emanet ettikleri merkezlerde çocuklar, yaşıtları ile birlikte eğlenirken öğreniyor, öğrenirken gelişiyor.



Çocuklar mutlu, aileler memnun



23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi'nde düzenlenen 14 farklı eğitimden 2019 yılı boyunca yararlanan çocuk sayısı 5 bin 156'ya ulaştı. Bu kapsamda "oyun grubu" ve "mutlu boyalar" isimli etkinlikler de çocukların yoğun katılımı ile sürüyor. Oyun grubu, 2015-2016 doğumlu 375 çocuğun katılımı ile devam ediyor. Oyun grubuna katılan çocuklar sanat ve oyun etkinlikleri, tuz seramiği, fen, doğa ve Türkçe eğitimleri gibi faaliyetlere katılıyor. Merkezde toplam 60 çocuğun katıldığı "Mutlu Boyalar" eğitimlerinde ise 9-11 yaş arası çocuklara haftada 1 gün olmak üzere temel resim bilgileri aktarılıyor. Hayal güçlerini geliştiren çocuklar, boyama yaparken herhangi bir şekilde kısıtlanmıyor ve istedikleri gibi çizim ve boyama yapabiliyor. Tepebaşı Belediyesinin çocuk merkezlerinden yararlanan çocuklar mutluluğunu ifade ederken, veliler ise Tepebaşı Belediyesine sağlanan imkanlardan ötürü teşekkürlerini iletiyor.



"10 bin 336 çocuğumuz yararlandı"



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "2010 yılında ilk olarak 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde 3 - 4 yaş çocuklara oyun grubu eğitimi vermeye başladık. Bu programlar haftada 2 - 3 gün, saatlik etkinlik olarak 11 merkezde gerçekleştiriliyor. Şimdiye kadar 10 bin 336, 2019 yılında ise 814 çocuğumuz bu eğitimden faydalandı. Yılda ortalama bin, toplamda ise 11 bin 150 çocuk eğittik diyebiliriz. Türkiye genelinde 3 - 4 yaş çocuklarda eğitim alma oranı yüzde 11, Tepebaşı'nda (bölge genelinde) eğitim alma oranı ise yüzde 25. Türkiye genelinin ortalamasının üstündeyiz. Bunun da sebebi bizim eşitlikçi ve yaygın hizmetlerimiz. Tepebaşı'nda 3 - 4 yaş eğitim gören çocukların yüzde 50'si belediyemizin 11 merkezinden eğitim alıyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA