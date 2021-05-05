"Mutlu Çocuk, Umutlu Türkiye" sergisi

Reklamcı ve sunucu Banu Sağnak Erten ve Yüksek Mimar Bahar Aykaç, "Mutlu Çocuklar, Umutlu Türkiye" projesiyle 30'dan fazla resim, heykel ve fotoğraf sanatçısını bir araya getiriyor.

Reklamcı ve sunucu Banu Sağnak Erten ve Yüksek Mimar Bahar Aykaç, "Mutlu Çocuklar, Umutlu Türkiye" projesiyle 30'dan fazla resim, heykel ve fotoğraf sanatçısını bir araya getiriyor.

Türk Eğitim Derneği (TED) açıklamasına göre, TED'in başarılı ancak maddi olanakları yetersiz öğrencilerine burs desteği sağlamak üzere reklamcı ve sunucu Banu Sağnak Erten ve Yüksek Mimar Bahar Aykaç, yaklaşık 30 sanatçının eserlerinden Anneler Günü ve bayram tebrik sertifikaları tasarladı. İsme özel oluşturulabilen bu dijital kutlama sertifikaları, projeye katkı sağlamak üzere TED'in online platformunda satışa sunuldu. Eserlerin tamamından oluşan dijital sergi, 8-9 Mayıs Anneler Günü'nden itibaren TED'in platformunda izlenebilecek.

Küratörlüğünü Işık Gençoğlu'nun yapacağı "Mutlu Çocuk, Umutlu Türkiye" isimli serginin haziran ayında görücüye çıkması planlanıyor. 30'dan fazla resim, heykel ve fotoğraf sanatçısının ev sahipliği yapacağı sergide eserler çocuklar yararına satışa sunulacak.

Sergide yer alan sanatçılar arasında; Hakan Cingöz, Burak Karavit, Zeliha Akçaoğlu, Neşe Çoğal, Sefa Yamak, Doğukan Çiğdem, Banu Sağnak Erten, Burak Erim, Nihal Gündüz, Ayşen Savcı, Reza Samadi, Deniz Uçkun, Bülent Kılıç, Serpil Başaran, Nurgül Gün Güney, Gabrielle Reeves, Türkman Alkan, Ülkü Yılmaz, Hakan Kürklü, Mehmet Özcan, Yılmaz Bulut, Sema Özdemir Akbel, Didem Kavuzlu, Yeşim Önde, Özgül Önalan, Ayşe Topçu ve Ayşe Aygen Deniz bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık