Mutlu: Bizim kalbimiz bundan sonra Türkiye için atacak
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Mutlu: Bizim kalbimiz bundan sonra Türkiye için atacak

Mutlu: Bizim kalbimiz bundan sonra Türkiye için atacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Teoman Mutlu, siyasetinin dilini değiştirmeye kararlı olduklarını ifade ederek, "Bizim kalbimiz bundan sonra Türkiye için atacak" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Teoman Mutlu, siyasetinin dilini değiştirmeye kararlı olduklarını ifade ederek, "Bizim kalbimiz bundan sonra Türkiye için atacak" dedi.

Uzun yıllar ABD'de yaşayan İşadamı Teoman Mutlu, Mustafa Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nde Gene Başkan yardımcılığına getirilerek aktif siyasetteki yerini aldı. Yurt dışında iş ve spor alanlarında yakaladığı başarıyla adından söz ettiren Mutlu, TDP'de Dış ilişkilerden Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Yıllarca yurtdışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını ifade eden Mutlu, "Artık bu görevin ülke topraklarında değişime ışık tutacak olması her zaman benim için çok farklı bir duygu olarak kalacaktır" dedi.

TDP olarak yeni bir parti olduklarını ifade eden Mutlu, "Türkiye siyasetinin dilini değiştirmeye, siyasi anlayış ve nezaketi yeniden getirmeye kararlıyız. İlk olarak hamaset siyasetini yok edeceğiz. Partimizin ana görüşü, Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyet değerlerini geliştirerek koruyan, evrensel hukuk kurallarına saygılı, üretimi destekleyen, alın teri ve emeği koruyan, hudut ve bayrak birliği diyen herkesi biz partimize bekliyoruz. Biz sağı solu yormak istemiyoruz. Biz herkesi partimize bekliyoruz. Biz Anadolu ile Trakya'yı bir kalple buluşturuyor ve diyoruz ki, bizim kalbimiz bundan sonra Türkiye için atacak" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Mutlu: Bizim kalbimiz bundan sonra Türkiye için atacak
Mutlu: Bizim kalbimiz bundan sonra Türkiye için atacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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