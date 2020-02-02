Mutlu aile olmanın yolları anlatıldı

02.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:34

Muratpaşa Belediyesi ve Falez Rotary Kulüp işbirliğiyle belediyenin Al Yazma Kadın Danışma Merkezi'nde "Mutlu Kadın – Mutlu Aile" başlıklı seminer programı düzenlendi.



Daha demokratik, daha mutlu bir aile ve toplum yapısının oluşmasına destek amacıyla çeşitli destek ve eğitim programlarını hayata geçiren Muratpaşa Belediyesi, Bayındır Park'ta yer alan Al Yazma Kadın Danışma Merkezi'nde "Mutlu Kadın – Mutlu Aile" başlıklı bir seminer gerçekleştirdi. Falez Rotary Kulübü işbirliğiyle düzenlenen seminerde klinik psikolog Aylin Özkan, sağlıklı, mutlu ve sorun çözme becerisine sahip bir aile yapısının oluşması için eşlere düşen sorumlulukları anlattı. Özkan, konuşmasını sonunda kadınların sorularını da yanıtladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA