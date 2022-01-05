Mutlu Aile Defteri nerede çekildi? Mutlu Aile Defteri oyuncuları kim, konusu nedir?

Türk sinemasının son dönemlerdeki aile, sevgi ve neşe türünde yayınlanmış en beğenilen filmlerinden biri olan Mutlu Aile Defteri hakkında merak edilenler detayları sizler için kaleme aldık. Sevilen yerli film Mutlu Aile Defteri konusu ve oyuncuları haberimizde.

MUTLU AİLE DEFTERİ KONUSU

Sert bir mizaca sahip Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk günün birinde damdan düşer. Bu olay yıllar önce kendisinden kaçmış olan evlâtlarını yeniden aynı çatı altında buluşturur. Yıldırım Bey artık çocuklarının sakladığı sırları ortaya çıkarmaya kararlıdır. Çocukları ise yalanlarını sürdürmeye çalışırken her geçen gün daha da köşeye sıkışmaktadır. Aslında önemli olan tekrar aile olmayı başarıp Mutlu Aile Defteri'nde yer alıp alamayacaklarıdır?

MUTLU AİLE DEFTERİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Nihat Durak'ın üstlendiği filmin senaryosu ise Emre Özdür, Volkan Sümbül ve Ali Demirel'in kaleminden çıktı. Yapımcılığını Tims Production'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ise genç isimlerden Büşra Pekin, Öner Erkan, İlker Aksum, Binnur Kaya, Bülent Emrah Parlak ve usta oyuncu Tuncel Kurtiz yer alıyor...

MUTLU AİLE DEFTERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mutlu Aile Defteri filminin çekimleri İzmir'de yapıldı.

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