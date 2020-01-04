"Mutlu Aile Başarılı Öğrenci" eğitim semineri düzenlendi

04.01.2020 13:11 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:16

Bilecik'in Bayırköy Beldesinde "Mutlu Aile Başarılı Öğrenci" adlı eğitim semineri düzenlendi.



Bayırköy Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Bayırköy okul müdürlüğümüz ve belediye işbirliği ile düzenlemiş olduğumuz 'Mutlu Aile Başarılı Öğrenci' eğitim seminerimizi öğretmenlerimizin velilerimizin ve Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin hanımında katılımı ile belediyemiz toplantı salonunda gerçekleştirdik. Evlatlarımızın geleceğinde eğitiminde faydalı olacağına inandığımız bu programda emeği olan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA