'Mutlaka grip aşısı olun' tavsiyesi

17.10.2019 11:25

Bilecik Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu (BİHED) Başkanı Dr. Sevilay Seval, grip aşısının mutlaka olunması gerektiğine söyleyerek, "Havaların soğuması değil, kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması nedeniyle grip hastalık riskini arttırıyor. Her yıl 500 bine yakın kişi grip nedeniyle hayatını kaybediyor" dedi.

Seval, yaptığı açıklamada, güneşli günlerin azalması, havaların soğumasıyla birlikte kapalı ortamlarda daha fazla bulunuyor dışarıda daha az vakit geçirildiğini söyledi. Havaların soğuması değil kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması hastalık riskini arttırdığını anlatan Bilecik Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu (BİHED) Başkanı Dr. Sevilay Seval, sözlerine şöyle devam etti;

"Kalabalık yaşanan ortamlar, hastaneler, kışlalar özellikle okullarda büyük iş yerlerinde hapşırma, öksürme, tıksırmayla damlacık, temas ve hava yoluyla bir kişiden bir kişiye hastalık bulaşıyor. Bu şekilde bir sınıfta tek bir öğrenciyle başlayan grip birkaç gün içerisinde pek çok arkadaşına hastalık etkeni virüs-bakteri bulaştırabiliyor. Toplu taşıma araçları da yayılmada ayrı bir faktör. Kronik hastalığı olanlar (kanser, diyabet, astım gibi) yaşlılar ve çocuklar mevsim geçişlerinde daha fazla risk altındalar. Solunum yolu ile bulaşan soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklarda hapşırma, el hijyene dikkat edilmemesi, havalandırılmayan ortamlar hastalığın hızla yayılmasına neden oluyor. Ortamları sık, sık havalandırıp, ellerimizi gün içi yıkayarak, çok yakın temasta olmayarak ve gerekli olmadıkça kalabalık ortamlara katılmayarak kendimizi koruyabiliriz. Asıl koruyucu silahımız ise bağışıklık sistemimiz."

"KRONİK HASTALIĞI OLANLAR GRİP AŞISI OLMAMALI"

Seval, açıklamasının devamında, kronik hastalıkları olanların grip aşısı olmaması gerektiğini ifade ederek, "Yaşımıza uygun spor, sağlıklı mevsime uygun beslenme, iyi bir uyku ve aşılarımızı olarak. Kış aylarında sıkça gördüğümüz soğuk algınlığı, nezle, grip aynı gibi düşünülse de birbirinden farklılardır. Grip daha ağırdır hatta ölümcül bile olabilir ve korunmak için aşısı vardır. Aşı olduğunuzda çevrenizdekileri, sevdiklerinizi, beraber yaşadıklarınızı da dolaylı korumuş oluyorsunuz. Kronik hastalığı olanlar (şeker, tansiyon, astım, KOAH, kanser hastaları), 65 yaş üstü tüm kişiler ve aile hekiminizin gerekli gördüğü diğer risk grubu bireylere yapılabilir. Her yıl 500 bine yakın kişi grip nedeniyle hayatını kaybediyor üstelik yüzde 5-10'u çocuklarımız. Bunu engellemek mümkünken neden sevdiklerimizi kaybedelim. Dünyada kabul görmüş bu aşıyı WHO (Dünya Sağlık Örgütü) de riskli gruplara tavsiye ediyor, her yıl virüs etkenleri değiştiği için her sonbaharda aşının tekrar edilmesi gerekiyor. Sadece grip aşısı değil zatürre aşısının da riskli gruplara yapılması hastalık komplikasyon yüzdesini azaltmaktadır. Amaç grip olmayı engellemek değil grip nedeniyle oluşan hastalık şiddetini azaltıp ölümleri engellemektir" ifadelerine yer verdi.

