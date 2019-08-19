'Mutlaka depremler olacak'

19.08.2019 09:02

Türkiye'nin yüzde 96'sının birinci derece deprem bölgesinde olduğunu vurgulayan 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Coşkun Sarı 17 Ağustos depremi sonrasında çeşitli önlemler alındığını hatırlattı ancak bunların tam anlamıyla uygulanmadığını söyledi