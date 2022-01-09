Mutki'de eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki bütün resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet