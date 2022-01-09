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Mutki'de eğitime kar engeli

Mutki'de eğitime kar engeli
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'in Mutki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki bütün resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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