Mutfakta kilitli kalan 2 çocuk için itfaiye ekipleri seferber oldu

Mutfakta kilitli kalan 2 çocuk için itfaiye ekipleri seferber oldu Mutfakta oyun oynarken kapıyı kilitleyen çocuklar tekrar açamayınca paniğe neden oldu.

Mutfakta kilitli kalan 2 çocuk için itfaiye ekipleri seferber oldu

Mutfakta oyun oynarken kapıyı kilitleyen çocuklar tekrar açamayınca paniğe neden oldu.

İSTANBUL - Sultangazi'de 2 çocuk mutfakta oyun oynarken, kapıyı üzerlerine kilitlediler. Kapıyı bir türlü açamayan çocuklar ağlamaya başlayınca aile bireyleri dışarıdan müdahale etti. Onlarda kapıyı açamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan çocuklardan birinin mutluluktan itfaiye ekiplerine el sallaması ise yüzleri gülümsetti.

Olay önceki gün Sultangazi 50. yıl Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Emir ile Oğuzhan isimli çocuklar evin mutfak bölümünde oynadıkları esnada kapı üzerlerine kilitlediler. Kapıyı bir türlü açamayan çocuklar içeride mahsur kalınca panikle ağlamaya başladılar. Sesleri duyan aile bireyleri de dışarıdan bir türlü kapıyı açamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangın merdiveni ile girdikleri mutfaktan çocukları kurtarınca herkes derin bir nefes aldı. Ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan Emir'in mutluluktan itfaiye ekiplerine el sallaması ise yüzleri gülümsetti.

"Mutfak penceresi açık olduğu için çocukların cama yönelmelerinden korktuk"

Yaşanan olayı anlatan baba Sait Oğhan,"Dışarıdaydım beni aradılar, çocuklar kilitli kaldı diye. Aslında ben çilingir çağıracaktım ama evdekiler itfaiye ekiplerine haber vermişler ve yola çıktıkları için geri çevirmek istemedim. 2 yaşındaki yeğenim ve 6 yaşındaki oğlum mutfak kapısını arkadan kilitlemişler ve tekrar açamayınca içeride mahsur kalıp ağlamaya başlamışlar. İtfaiyeden yardım istedik, sağolsunlar geldiler aynı zamanda mutfak penceresi açık olduğu için çocukların cama yönelmelerinden korktuk sonra arkadaşlar gelip kurtardılar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik