Mutfakta kendini astı, ailesi sinir krizi geçirdi
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Mutfakta kendini astı, ailesi sinir krizi geçirdi

Mutfakta kendini astı, ailesi sinir krizi geçirdiDENİZLİ'de, psikolojik sorunları olduğu belirtilen emekli işçi Mustafa Ö. (48), evinin mutfak kısmında kendisini asarak, yaşamına son verdi.

03.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:55

Mutfakta kendini astı, ailesi sinir krizi geçirdi

DENİZLİ'de, psikolojik sorunları olduğu belirtilen emekli işçi Mustafa Ö. (48), evinin mutfak kısmında kendisini asarak, yaşamına son verdi. Mustafa Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaşan eşi ve çığlığına koşan oğulları, sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 1040 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen emekli işçi Mustafa Ö., eşi Müberra Ö. tarafından evlerinin alt katındaki mutfak tavanında kancaya iple asılı olarak bulundu. Müberra Ö. ve çığlığına koşan 2 oğlu, sinir krizi geçirdi. Komşuların da gelmesiyle sağlık ekibine haber verildi. Aile sakinleştirilmeye çalışılırken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde,Mustafa Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Müberra Ö., "Sabah helalleşti anlayamadım. Göz göre göre gitti" diyerek, gözyaşı döktü. Mustafa Ö.'nün cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olay anında evde yalnız olduğu öğrenilen Mustafa Ö.'nün intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

Mutfakta kendini astı, ailesi sinir krizi geçirdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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