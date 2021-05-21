Mutfakta kedi kurtarma operasyonu
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Mutfakta kedi kurtarma operasyonu

Mutfakta kedi kurtarma operasyonu
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, mutfak dolabı ile doğal gaz borusu arasına sıkışan yavru kedi, marangozun yardımıyla kurtarıldı.

TOKAT'ta, mutfak dolabı ile doğal gaz borusu arasına sıkışan yavru kedi, marangozun yardımıyla kurtarıldı. 

Kent merkezinde yaşayan Zerrin Gölgeli'nin (20) 3 ay önce sahiplendiği yavru sokak kedisi, mutfak dolabının arkasınaki doğalgaz borusuna sıkıştı. Kedinin sesini duyan Zerrin Gölgeli, ev sahibinden yardım istedi. Kedi bulunduğu yerden çıkarılamayınca marangozdan destek istendi. Olay yerine gelen marangoz mutfak dolabının arka kapağını kırdıktan sonra, yarım saatlik çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Kedisine tekrar kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Zerrin Gölgeli, "Sabah uyandım, kedimin sesi geliyordu fakat kendisi ortada yoktu. Sesin geldiği yöne doğru ilerledim baktım ve kombinin olduğu dolabın kapağını açtım. Orada doğalgaz borularının arasına sıkışmıştı. Ne yapacağımı şaşırdım, korktum panik oldum. Ev sahibi ile görüştümmarangoz göndereceğini söyledi. Onlar yardımcı oldular. Kapağı kırdılar, yarım saat süren çalışma sonrasında kedimizi çıkarttık. Sağlık durumu gayet iyi" dedi.

- Tokat
Mutfakta kedi kurtarma operasyonu
Mutfakta kedi kurtarma operasyonu
Mutfakta kedi kurtarma operasyonu
Mutfakta kedi kurtarma operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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