Mutfakta çıkan yangın yaşlı çiftin sonu oldu

Denizli'de yanan evlerinde zehirlenen karı koca hayatlarını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir evin mutfak kısmında çıkan yangında, evde bulunan karı koca dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozkurt İlçesi, Alikurt Mahallesinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Duran ile eşi Saniye Duran'ın evlerinin mutfak bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Evden duman ve alevlerin çıktığını gören çevredekiler durumu 112 Acil servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Bozkurt, Çardak, Honaz, Kaklık ve ekipleri yangına müdahale etti. Evin içinde kalan çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Evden çıkarıldığında baygın olduğu öğrenilen çift, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı çift hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Çiftin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA