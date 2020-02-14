Mutfakta çıkan yangın korkuttu
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Mutfakta çıkan yangın korkuttu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın binada yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı.

14.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:27
Mutfakta çıkan yangın korkuttu

'ın ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın binada yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı.


Edinilen bilgiye göre Yeni Mahallede bulunan Apartmanın 1'nci katında çıkan yangın bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Basri D.'ye ait olan evin mutfağında çıkan yangın sonucu Çaycuma itfaiyesi aranarak yardım istendi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürüp soğutma işlemi yaptı. Çıkan yangın sonrası yapılan araştırmada yangının mutfakta bulunan led lambadan kaynaklandığı ve ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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