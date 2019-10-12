Mutfakta çıkan yangın evi yakıyordu

Mutfakta çıkan yangın evi yakıyordu

-Muğla'nın Milas ilçesinde ikamette yangın çıktı.

12.10.2019 14:40
Mutfakta çıkan yangın evi yakıyordu

-Muğla'nın Milas ilçesinde ikamette yangın çıktı. Çıkan yangın evde büyük oranda zarara neden oldu.


Edinilen bilgiye göre; Milas'ın Bahçeburun Mahallesi'nde Mehmet Tutar'a ait ikamette yangın çıktı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri'nin müdahale ettiği yangında, evin mutfak bölümünde büyük hasar meydana geldi. Mutfakta bulunan eşyalar kullanılmaz hale gelirken, evin diğer bölümleri ve eşyalar isten etkilendi.


Çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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