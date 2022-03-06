Mutfakta çalışırken hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mutfakta çalışırken hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Mutfakta çalışırken hayatını kaybetti

Samsun'da askeriyenin mutfağında çalışan bir kişi, olduğu yere yığılıp hayatını kaybetti.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da askeriyenin mutfağında çalışan bir kişi, olduğu yere yığılıp hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bir askeri birlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askeri birliğin mutfağında çalışan 3 çocuk babası Nuri Demiroğlu (49), olduğu yere yığılıp kaldı. Mesai arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi Olay yerine giden sağlık ekipleri, Nuri Demiroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Demiroğlu'nun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title