'Mutfaksız Kadınlar' kitabı; fotoğraf sergisi ziyaretçilerle buluştu

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Bültenler) - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın katılımıyla gerçekleşen serginin açılışına ilgi yoğundu. Sanatseverler sergiyi 20 Ocak'a kadar ziyaret edebilecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat serginin açılış konuşmasında, Semail Şeren'in Mutfaksız Kadınlar Sergisi fikrini kendisiyle paylaşması dolayısıyla çok heyecanlandığını belirterek şunları söyledi:

"Sergideki görseller, aslında hepimizin çok yakından bildiği, annelerimizin, ninelerimizin memleketlerindeyken yaşadığı görüntüler. Günümüzde hala bu fotoğrafların olması ve bunu sanatla birleştirerek insanlara aktarmak çok önemli bir atılım ve aynı zamanda çok önemli bir vizyonun ürünü. Dolayısıyla vizyonundan ve bunu sanatla birleşme fikrinden dolayı öncelikle Semail Şeren'e teşekkür ediyorum. Ekonomik kriz, pandeminin yarattığı ekonomik zorluklar, psikolojik etkileri vatandaşımızı daha çok sıkıntıya sokuyor. Bu konuyla ilgili yerel yönetimler olarak her geçen gün üstümüze daha fazla yük biniyor. Ancak bizler vatandaşımızın her türlü sorunun da onların yanındayız.

Beşiktaş'ın kültür ve sanatın merkezi olduğunu belirten Rıza Akpolat;

"Geçtiğimiz ay içerisinde Avrupa'daki 2. Büyük sergi salonuna sahip olan Mustafa Kemal Merkezi'mizde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile bir sergi gerçekleştirdik. 36 tane sanatçı eserlerini bağışladı. Böylece ÇYYD'den burs alan öğrencilerimize destek olduk. Dolayısıyla burada yapılan işte bu anlamda çok kıymetli. Beşiktaş'ı geçmişte olduğu gibi günümüzde de kültür sanatın merkezi konumuna getireceğiz. Bununla ilgili gerekli bütün adımları da atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Beşiktaş Belediye Belediye'mizde de görev yaparken kadınları bütün yönetim süreçlerinin merkezine koymaya özen gösteriyoruz.Kadınlarımıza hayatın her alanında destek olmaya devam edeceğiz.'' dedi.

Yazar Semail Şeren ise yaptığı açıklamada; fotoğraf çekmeye 40 yıl önce amatör olarak başladığını belirterek;

"Fotoğraf sevgimim başrol oyuncuları her zaman yoksul çocuklar oldu. Onların yaşamlarından çok etkilendim. Fotoğraflarımda ülkemizdeki yoksulluğu, geri kalmışlığı gündeme getirmek istedim. Yoksulluk insanlarımızın kaderi değildir. Bu durumu değiştirebiliriz." şeklinde konuştu.

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