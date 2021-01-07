Mutfak tüpündeki gaz kaçağı çakmakla kontrol edilmek istenince yangın çıktı
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Mutfak tüpündeki gaz kaçağı çakmakla kontrol edilmek istenince yangın çıktı

07.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:06
Mutfak tüpündeki gaz kaçağı çakmakla kontrol edilmek istenince yangın çıktı

Antalya'da, mutfak tüpündeki gaz kaçağını çakmakla kontrol etmeye çalışan ev sahibi, yangına neden oldu.

Antalya'da, mutfak tüpündeki gaz kaçağını çakmakla kontrol etmeye çalışan ev sahibi, yangına neden oldu.

Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'ndeki evin ikinci katında oturan Mehmet T, değiştirdiği mutfak tüpünde gaz kaçağı olup olmadığını çakmakla kontrol etmek isterken yangın çıktı.

Alevleri söndürmeye çalışan Mehmet T, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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