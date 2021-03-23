Mutfak tüpü patladı: 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde mutfak tüpünde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 543 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir site içindeki evin mutfak bölümünde tüpte gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle o sırada mutfakta bulunan 17 yaşındaki genç kız yaralandı. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ev içerisinde inceleme ve soğutma çalışmaları yaparken, acil sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından yaralı genç kızı ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Yaralı genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı