Mutfak sanatlarıyla göçmen entegrasyonu
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Mutfak sanatlarıyla göçmen entegrasyonu

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından 2019 Teklif Çağrısına hazırlanarak sunulan "Mutfak Sanatlarıyla Göçmen Entegrasyonu" projesinin açılış toplantısı yapıldı.

05.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:05
Mutfak sanatlarıyla göçmen entegrasyonu

Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ( Ulusal Ajansı) tarafından 2019 Teklif Çağrısına hazırlanarak sunulan "Mutfak Sanatlarıyla Göçmen Entegrasyonu" projesinin açılış toplantısı yapıldı.


Erasmus + Yetişkin Eğitimi Projesi ismiyle olarak hayata geçirilen proje, Büyükşehir Belediyesinin liderliğinde 2 yıl boyunca devam edecek.


Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (Türkiye), AKMI (Yunanistan), Symplexis (Yunanistan) ve Verein Multikulturell (Avusturya) kurumlarından oluşan konsorsiyum, farklı ülkelerin yemek kültürü ile göçmenlerin ev sahibi topluluklarına uyumu için yürütülecek. Türkiye, Yunanistan ve Avusturya ortaklığında yürütülecek proje, göçmenlerin yetişkin eğitimi için oluşturulacak bir dizi faaliyetten meydana geliyor.


Üç farklı ülkede göçmenlerin ve yetişkin eğitimindeki eğitici ve öğreticilerin ihtiyaç analizi ile başlayacak proje, ilerleyen dönemlerinde farklı hedef grupları için yetişkin eğitimi modülü ve eğitici eğitimi modüllerinin oluşmasıyla devam edecek. Proje kapsamında ayrıca, oluşturulacak eğitim modüllerinin dijital platformda yayımlanarak daha fazla kullanıcıya erişmesi ve Avrupa çağında örnek proje olması hedefleniyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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