MUTFAK SANATLARI MERKEZİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI 17 Eylül Cuma günü açılacak olan Mutfak Sanatları Merkezi kapılarını Düzce'de görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarına açtı. Başkan Özlü ev sahipliğinde biraraya gelen basın mensupları Mutfak Sanatları Merkezi'nde yöresel yemekleri tattı. Başkan Özlü Mutfak Sanatları Merkezinde Düzce'nin kültürünün de tanıtılacağını kaydetti.

Düzce'nin en prestijli mekanlarından biri olması öngörülen "Düzce Mutfak Sanatları Merkezi"nde son hazırlıklar tamamlanarak ilk misafirlerini ağırladı. Düzce'de görev yapan basın mensupları Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde biraraya geldi. Eşsiz manzarası ve doğası ile Düzcelilerin misafirlerini ağırlayabileceği, huzurlu bir ortamda en seçkin ve bölgemize özgü lezzetlerin sunulacağı tesiste Başkan Özlü, basın mensuplarına Mutfak Sanatları Merkezini tanıttı.

"BURANIN ADINI BURAYA GELENLER VERECEK"

Birbirinden lezzetli yöresel lezzetlerin tadına bakılmasının ardından Başkan Özlü, Mutfak Sanatları Merkezinin yapılma hikayesinden bahsetti. Mutfak Sanatları Merkezi hakkında çeşitli bilgiler veren Başkan Özlü; "Burası bölgemize farklı kültürlerden gelen insanların beraberinde getirdiği lezzetlerin tek çatı altında toplanacağı bir yer olsun istedik ve çalışmalarımıza başladık. Burada kebap, lahmacun olmayacak. Burası Düzce'de yaşayan insanların kendi mutfaklarından oluşan bir mekan. Buranın adını buraya gelenler verecek. Misafirlerimizin rahatça ve nezih bir ortamda ağırlanabileceği, nitelikli, birinci sınıf bir yer olacak" dedi.

MUTFAK SANATLARI MERKEZİ, 17 EYLÜL'DE HİZMETE GİRİYOR

Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nin 17 Eylül Cuma günü itibariyle hizmet vermeye başlayacağını ve tesisin bir okul gibi aşçılar yetiştireceğini de kaydeden Başkan Özlü, İşletmenin yan tarafında bulunan binada teorik ve pratik eğitimler verileceğini, eğitimler sonucunda öğrencilerin sertifika alacağını da dile getirdi.

"GELİR GİDER DENGESİNİ SAĞLADIK"

Düzce Belediyesinin çalışmalarından da bahseden Başkan Özlü, "Bugün, 2 yıl öncesine göre mali durumumuz daha iyi. Maaşlarımızı düzenli ve zamanında ödüyoruz. Esnaflarımıza borçlarımızı en geç 1 ay içerisinde ödüyoruz" şeklinde konuştu.

MİLLET BAHÇESİ - İSTANBUL CADDESİ - KERVAN KAVŞAĞI

Millet bahçesi ve İstanbul Caddesinin durumuna yönelik değerlendirmelerde de bulunan Başkan Özlü, "Millet Bahçesinin yapım süresi 10 ay olarak belirlenmişti. Yaşanan hava muhalefetlerinden dolayı TOKİ, yüklenici firmaya 3 ay uzatma verdi. İnşa işleri sona erdi. Bu süre 19 Eylül tarihinde doluyor. İlerleyen süreçte hizmete açılacak. İstanbul Caddesinde kaldırım çalışmalarımız bitmek üzere. Kervan kavşağını yeniden düzenledik. Akıllı sinyalizasyon kurduk. Trafik yoğunluğu mevcut ona yönelik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"İKİ ÖNEMLİ PROJE İHALEYE ÇIKACAK"

Bu yıl içerisinde 2 önemli projenin daha ihalesinin yapılacağı müjdesini basın mensupları ile paylaşan Özlü, "İlk projemiz 170 Milyon TL bütçeli içme suyu projesi. DSİ kaynaklarından içme suyu hattı ve ana isale hattını yeniliyoruz. Ayrıca bir de ana su deposu yapacağız. Diğer projemiz ise içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi projesi. Büyük bütçeli bu proje ile her mahalleye girip tüm işlemleri tamamlayıp diğer mahalleye geçeceğiz. Çalışmalarımız bu yönde. Bugünlerde ihaleleri yapılacak" diye konuştu.

KENT ESTETİĞİ PROJESİ

Kent Estetiği Projesi kapsamında Düzce Valiliği üzerinden başlayacak olan binaların cephe giydirmelerine yönelik çalışmaların da kısa süre içerisinde başlanılıp bitirileceğine değinen Başkan Özlü, "Projelerimizde şuanda planladığımız gibi gidiyoruz, ancak bazı işlerin hukuki açıdan süreçleri var. Bizler de bunları beklemek durumundayız. Cedidiye meydan projesinde de bu süreç var. Süreç tamamlandıktan sonra Kent Estetiği Projesi Düzce'nin kalbinde gerçekleştirdiğimiz büyük bir dönüşüm olacak" ifadelerini kullandı.

Toplantı, Başkan Özlü'nün basın mensuplarının sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

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