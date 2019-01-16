Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi, 2018 Yılında 34 Bin Kişiye Ulaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in çabalarıyla gastronomi alanında gücünü tüm Dünya'ya ispat eden Gaziantep, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 116 şehir arasında yer aldı. Türkiye'nin ilk ''Gastronomi Kenti" unvanına sahip olan Gaziantep'in UNESCO unvanlı mutfağı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi MUSEM tarafından düzenlenen kurslar, açılan atölyeler ve tanıtım organizasyonuyla yeni nesle aktarıldı, yeniden hayat buldu.

446 KİŞİ KURSTAN YARARLANDI

Gaziantep mutfağının yaşatılması, kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerin yeniden kazanılması, geleceğe taşınması amacıyla kurslar ve atölyeler düzenleyerek tarihi bir misyon yüklenen merkez, yöresel yemeklerin tanınırlığını arttırmak için ulusal yarışmalara, yurtiçi-yurtdışı fuarlara ve festivallere katıldı. UNESCO Yaratıcı Şehirler Gastronomi Ağı ve Coğrafi İşaret çalışmalarına yönelik çalışmalara devam eden MUSEM, Antep sofrasına uluslararası kimlik kazandırmayı hedefine aldı. 2018 yılında Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi'ndeki Gaziantep Mutfağı kurslarıyla 446 kişiye, çocuklara, öğrencilere ve yetişkinlere yönelik kurulan çeşitli atölyelerle 1227 kişi olmak üzere Gaziantep Mutfağı tanıtım organizasyonları sonunda 34 bin 337 kişiye ulaşıldı.

Merkezde atölye çalışmaları ve eğitimlerle, bitmek bilmeyen enerjileriyle, gençler, çocuklar ve yetişkinlerin içlerindeki Gaziantep Mutfağı tutkusunu ortaya çıkarıldı. Yerel ve ulusal şeflerle atölye çalışmalarının yanı sıra, Gaziantep mutfağında uzman şefler tarafından üçer aylık sertifikalı "Yöresel Gaziantep Mutfağı" eğitimleri de verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi'nde, eşsiz Antep mutfağının inceliklerini öğrenmek isteyenlere verilen eğitimler, tüm hızıyla devam edecek.

Kaynak: Bültenler