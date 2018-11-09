Mutfak Sanatları Araştırma Merkezi Kuruldu
Kilis Valiliği ve GAP Ortaklığında Mutfak Sanatları Araştırma Merkezi kuruldu.
Kilis Valiliği ve GAP Ortaklığında Mutfak Sanatları Araştırma Merkezi kuruldu.
İslambey ÇATOM Müdiresi Nimet Taş ile GAP İdaresi yetkilileri Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ettiler.
İslambey ÇATOM Müdiresi Nimet Taş ile GAP İdaresi yetkilileri Kilis'te kurulan Mutfak Sanatları Araştırma Merkezi hakkında Vali Recep Soytürk'ü bilgilendirdi. Daha sonra Vali Soytürk başkanlığında Mutfak Sanatları Araştırma Merkezinin kuruluş toplantısı gerçekleştirildi. - KİLİS