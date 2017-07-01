Mutfak Penceresinden Girip 30 Bin Lirayı Çaldılar

Bursa'nın İznik ilçesinde bir eve giren hırsızlar, 30 bin lira çalarak kayıplara karıştı.



Yeşil Cami Mahallesi'nde C.Ö'ye ait eve hırsız girdi. Evde kimsenin olmadığını fırsat bilen hırsızlar, akşam saatlerinde zemin katta bulunan dairenin mutfak penceresinden içeri girdi. Evin altını üstünü getiren hırsız ya da hırsızlar, buldukları 18 bin TL nakit para ve 12 bin TL değerinde ziynet eşyasını alarak uzaklaştı. Bir müddet sonra eve gelen ev sahibi C.Ö, eşyaların ortalığa saçılmış olduğunu gördü. Evde bulundurduğu para ve değerli ziynet eşyalarının da çalınmış olduğunu fark eden C.Ö. durumu polise bildirdi. Hırsızlığın meydana geldiği dairede inceleme yapan polis, zanlıları yakalamaya çalışıyor. - BURSA