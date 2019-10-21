Mutfak Mirası Gastronomi Çalışma Turu Gaziantep Oğuzeli’ye çıkarma yaptı

21.10.2019 08:16

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi öncülüğünde, Avrupa'nın birçok ülkesinde yöresel lezzetler ile mutfak kültürünü korumak ve geliştirmek için kurulan Dünya Mutfakları Mirası Ağı kapsamında, 7 ülkeden 32 koordinatör Gaziantep Oğuzeli ilçesine çıkarma yaptı.