Mutfak Mirası Gastronomi Çalışma Turu Gaziantep Oğuzeli’ye çıkarma yaptı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi öncülüğünde, Avrupa'nın birçok ülkesinde yöresel lezzetler ile mutfak kültürünü korumak ve geliştirmek için kurulan Dünya Mutfakları Mirası Ağı kapsamında, 7 ülkeden 32 koordinatör Gaziantep Oğuzeli ilçesine çıkarma yaptı.
21.10.2019 08:16
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi öncülüğünde, Avrupa'nın birçok ülkesinde yöresel lezzetler ile mutfak kültürünü korumak ve geliştirmek için kurulan Dünya Mutfakları Mirası Ağı kapsamında, 7 ülkeden 32 koordinatör Gaziantep Oğuzeli ilçesine çıkarma yaptı.
Kaynak: Dunya.com