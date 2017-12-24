Mutfak malzemesi yüklü tır alev alev yandı



BOLU - Bolu'da TEM otoyolu üzerinde mutfak malzemeleri taşıyan tır, alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu Glodeanu İon idaresindeki BL DT 177 plakalı mutfak malzemesi yüklü tırda TEM Otoyolu İstanbul İstikameti Paşaköy Kavşağı yakınlarında yangın çıktı. Tırdan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek yangını söndürmeye çalıştı. Sürücünün yangını söndürme çabaları sonuç vermeyince yol üzerindeki diğer sürücüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdiler. Alev alev yanan tır, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.