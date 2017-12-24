Mutfak Malzemesi Yüklü Tır Alev Alev Yandı

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde ilerleyen tır henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.



Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu Glodeanu İon idaresindeki BL DT 177 plakalı mutfak malzemesi yüklü tırda, TEM Otoyolu İstanbul İstikameti Paşaköy Kavşağı yakınlarında yangın çıktı. Tırdan dumanlar yükseldiğini gören sürücü İon, tırı emniyet şeridine çekerek yangını söndürmeye çalıştı.



İon'un yangını söndürme çabaları sonuç vermeyince yol üzerindeki diğer sürücüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Alev alev yanan tır, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU