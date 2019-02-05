Mutfak İhracatçıları Almanya Pazarı İçin Atakta

Frankfurt ta düzenlenecek 'Ambiente 2019' fuarında toplam 165 Türk firması yer alacak.

Uluslararası mutfak eşyaları, ev dekorasyonu, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya fuarı "Ambiente 2019" Frankfurt'ta 8 Şubat tarihinde kapılarını açacak. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından 24 yıldır milli katılım organizasyonu ile Türk ürünlerinin görücüye çıkarıldığı Ambiente Fuarı'nda bu yıl toplam 165 Türk firması yer alacak.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Geçtiğimiz yıl düzenlenen fuarda başta İtalya, Çin, Fransa, İngiltere, A.B.D., Hollanda, İspanya, Türkiye, G. Kore ve İsviçre'den olmak üzere çok sayıda ziyaretçi geldi. 2007 yılında 37 firma milli düzeyde katılım gösterirken bu sayı 2019 yılında 65'e yükselirken, ayrıca bu sene 100 bireysel katılımcımız da olacak. Milli düzeyde ve bireysel olarak katılan toplam Türk firması sayımız geçen yıl 150 iken bu yıl 165'e yükseldi. Her yıl katılımcı sayımızda artış içerisindeyiz" dedi.

"Marka tanıtımları için uluslararası fuarlar çok büyük bir fırsat"

Ambiente 2019'u değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise züccaciye ve ev aksesuarları alanında dünyanın en önemli uluslararası fuarı olan Ambiente 2019'a katılmanın Türk firmaları için önemine dikkat çekti.

Pelister, şunları söyledi: "Bu yıl 24'üncü kez milli katılım organizasyonunu düzenlediğimiz fuara Türk firmalarımızın katılımı her geçen yıl artıyor. Bu yıl, milli katılımcı ve bireysel katılımcı olarak toplam 165 Türk firmamız, metal mutfak eşyaları ve plastik ev eşyaları olmak üzere 2 ayrı holde ürünlerini sergileyecek. Küresel rekabetin arttığı günümüzde en yeni ürünler ve markalar tasarımlarıyla ön plana çıkıyor. Uluslararası fuarlar, Türk firmalarımızın da kendi markalarını tanıtabilmesi, yeni ürünleri, teknolojileri öğrenebilmesi açısından çok büyük bir fırsat sunuyor. İnanıyorum ki, katılımcı tüm firmalarımız bu fuardan önemli iş birlikleri yaparak dönecekler. Katılımcı firmalarımıza başarılar diliyor, verimli bir fuar olmasını temenni ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA