HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Mutfak eşyaları sektöründe V tipi büyüme yaşanıyor

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, salgın sürecinde daralma yaşayan sektörün haziranda yüzde 33'lük artış kaydettiğini belirterek, "Firmalarımızın kapasite oranları yüzde 100'e yaklaşmış durumda.

Mutfak eşyaları sektöründe V tipi büyüme yaşanıyor
17.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:17

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, salgın sürecinde daralma yaşayan sektörün haziranda yüzde 33'lük artış kaydettiğini belirterek, "Firmalarımızın kapasite oranları yüzde 100'e yaklaşmış durumda. Ağustos siparişleri hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Önder, sektörün ilk 6 ayını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, mutfak eşyaları sektöründe Türkiye'ye ciddi bir eğilimin olduğunu bildirdi.

Ocak ve şubatta yüzde 5'lik büyüme yaşandığını, sonrasında salgın nedeniyle martta yüzde 12, nisanda yüzde 51, mayısta yüzde 46'lık daralmayla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Önder, pandeminin ekonomik etkilerini ciddi anlamda hissettiklerini aktardı.

Önder, "Salgın döneminde ciddi kayıplar yaşayan sektörümüz, yeni normalin başlangıcı olan haziranda yüzde 33'lük büyüme yakaladı. Firmalarımızın kapasite oranları yüzde 100'e yaklaşmış durumda. Ağustos siparişleri hazırlanıyor. Haziran ayı büyümesindeki en büyük faktör ertelenen siparişlerin teslimleri. Temmuzda da bir yükseliş öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

Ev ve mutfak eşyaları özelinde Türkiye'ye ciddi bir yönelişin olduğunun altını çizen Önder, şu bilgileri verdi:

"Çin'in ev ve mutfak eşyaları sektöründe dünyada yüzde 55'lere varan bir pazar hakimiyeti vardı. Bu durum salgın nedeniyle değişti. Ülkeler tedarik zincirlerinde pazar çeşitliliği arayışına girdi. Bu noktada Türkiye ciddi anlamda öne çıkıyor. Dünyaya iyi servis veriyoruz. Sektörümüz fiyat-kalite bazında dünya için iyi bir alternatif. Lojistik üstünlüğümüz var. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmeliyiz."

"Firmalarımız daha büyük adetli ihracat yapmaya hazır"

EVSİD Başkanı Önder, ocak-haziran döneminde Avrupa'da en fazla ihracatı İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'ya yaptıklarını belirterek, yakın coğrafyada ise Mısır, Suudi Arabistan, Rusya, Irak ve İsrail'in önemli ihracat pazarları arasında yer aldığını bildirdi.

Firmaların daha büyük adetli ihracat yapmaya hazır olduğunu ancak yatırım ve finansman sorunlarının bulunduğunu kaydeden Önder, şu açıklamalarda bulundu:

"Burada devletimizin teşvikleriyle tıpkı Eximbank modeli gibi KOBİ'lere uzun vadeli düşük faizli yatırım teşvik paketleri hayata geçirilebilir. Bölgesel sanayi konusunda da adımlarımızı atmalıyız. Daha büyük adetli ihracat yapma potansiyelimiz var. Diğer yandan dünyaya kendimizi daha iyi anlatırsak daha fazla yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmememiz için hiçbir neden yok."

"Salgın sürecinde en fazla mutfak eşyaları kullanıldı"

EVSİD Başkanı Önder, salgın nedeniyle zaman zaman dünya nüfusunun neredeyse tamamının evlerine kapanmak zorunda kaldığını anımsatarak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İnsanlar evlerine kapanınca mutfak eşyalarını pandemi öncesi döneme göre daha fazla kullandı. Eksikleri görme ve bazı gereçleri yenileme ihtiyacı doğdu. Bu yılın ilk 6 ayında elektrikli küçük ev aletleri satışlarında yüzde 41'lik artış oldu. Metal mutfak eşyalarda yüzde 34, plastik eşyalarda da yüzde 45 artış kaydedildi. İç piyasada hemen hemen her mutfak eşyası grubuna ciddi bir talep artışı söz konusu."

Önder, yılın ikinci yarısında yapılması planlanan fuarların akıbetinin pandeminin seyrine göre şekilleneceğini, bu süreçte e-fuarların ve sanal ticaret heyetlerinin ön plana çıktığını bildirdi.

Dernek olarak online organizasyonları desteklediklerini belirterek, "Ancak bu konu özelinde altyapımızı da güçlendirmeliyiz. Online toplantılarda görsel ve sunumlar çok önemli. Bu konuda eğitimler veriyoruz. Bu yıl fiziki fuarların olmayacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

HDP, eşini hastanelik eden Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı Politika
HDP, eşini hastanelik eden Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu Spor
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler Magazin
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz Güncel
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 3. Sayfa
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor Magazin
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Son dakika: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldıracak, cami içinde 500 kişi yer alacak
Son dakika: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldıracak, cami içinde 500 kişi yer alacak
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada mermiler havada uçuştu
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada mermiler havada uçuştu
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Son Dakika: MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu kurtardı
Son Dakika: MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu kurtardı
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
İspanya'da koronavirüs taşıyan 100 bine yakın vizon itlaf edilecek
İspanya'da koronavirüs taşıyan 100 bine yakın vizon itlaf edilecek
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Fenerbahçe, Emre ile Dirar arasındaki tartışmayı doğruladı ancak küfürleşmenin olmadığını açıkladı
Fenerbahçe, Emre ile Dirar arasındaki tartışmayı doğruladı ancak küfürleşmenin olmadığını açıkladı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
13 yaşındaki çocuk pitbull'un saldırısına uğradı, ölümden zor kurtuldu
13 yaşındaki çocuk pitbull'un saldırısına uğradı, ölümden zor kurtuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Mustafa Şentop Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Danla Bilic Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao İrfan Buz Okan Buruk Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tbmm Köpek Adana İngiltere
Şu an buradasınız: Mutfak eşyaları sektöründe V tipi büyüme yaşanıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 12:21:07. #1.14#
title