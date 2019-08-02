Mutfak dolabına giren yılanı itfaiye yakaladı

Mutfak dolabına giren yılanı itfaiye yakaladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bir evin mutfak dolabına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

2.08.2019 16:45
Mutfak dolabına giren yılanı itfaiye yakaladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bir evin mutfak dolabına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde yaşayan Taşer Çağrı, evinin mutfak dolabında yılan olduğunu fark etti.
Yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan Çağrı, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, dolapta bulunan yılanı yakalayıp, doğaya bıraktı.

Kaynak: AA
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