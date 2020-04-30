Mutfak dolabı, duşakabin; her yerden çıktılar... Kumarhaneye korona baskını kamerada
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Mutfak dolabı, duşakabin; her yerden çıktılar... Kumarhaneye korona baskını kamerada

Mutfak dolabı, duşakabin; her yerden çıktılar... Kumarhaneye korona baskını kamerada
30.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:24

Mutfak dolabı, duşakabin; her yerden çıktılar.

Mutfak dolabı, duşakabin; her yerden çıktılar... Kumarhaneye korona baskını kamerada

Kumarhanede korona virüsten korkmadılar, polisten korkup banyoya böyle saklandılar

Bursa'da kumarhane baskını, 2 kişi banyoda 1 kişi dolapta çıktı, o anlar kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'da polis ekipleri 2 kumarhaneye baskın düzenledi. Bir kumarhanede bir kişi mutfak tezgahının içine gizlenirken, diğer kumarhanede duşa kabinin içerisinden 2 kişi çıktı. O anlar da kameraya yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde bulunan 2 iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Eş zamanlı olarak 2 iş yerine de baskın düzenleyen Ahlak Büro ekipleri, toplam 40 kişinin olduğu iş yerlerini bastı. Baskın sırasında iş yerlerinde kumar oynayan 40 kişi polis ekiplerini görünce ne olduğunu anlamayarak şaşkına döndü.

2 kişi duşa kabinden 1 kişi mutfak tezgahından çıktı

2 dükkanda da kumar oynatıldığını belirleyerek eş zamanlı operasyon yapan polis ekipleri, toplam 40 kişinin bulunduğu iş yerlerine girdi. İş yerlerine girerek kumar oynayanları duvara yüzlerini dönerek üstlerinde arama yapan ekipler, 2 iş yerini de aramaya başladı. Masa altlarını, boş odaları ve dolapları arayan ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Polis ekiplerinin baskın düzenlediğini anlayan 1'i kadın 2 kişi banyoya girerek duşa kabinin arkasına saklandı. Bir kişi ise mutfak dolabı tezgahının altına gizlenmeye çalıştı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde 3 kişi bulundukları yerden çıkartıldı.

2 iş yerinde bulunan 40 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesine muhalefetten kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 126 bin lira idari yaptırım cezası uygulandı. Ayrıca 4 şahsa toplam 4 bin 900 lira idari yaptırım cezası ve iki iş yerinin işletmecisine kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan adli makamlara sevk edildi.

Mutfak dolabı, duşakabin; her yerden çıktılar... Kumarhaneye korona baskını kamerada

Kaynak: İHA

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