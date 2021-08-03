Mutfak Atölyesinde Bu Hafta Mardin yemekleri yapıldı

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konak İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla Konak İlçesinde kurulan Mutfak Atölyesinde bu hafta Mardin Yemekleri yapıldı.

'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' sloganıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve gıda israflarını en aza indirmeyi amaçlayan proje kapsamında Konak İlçesinde kurulan mutfak atölyesinde her hafta özelliklere kadınlara, üreticilere yönelik olarak yapılan gıda israfını nasıl azaltırız, mutfaklarımızda atık olarak gördüğümüz materyalleri nasıl değerlendiririz sorularından hareketle eğitici mutfak atölyeleri düzenleniyor. Bu haftanın menüsü kendine has mutfağıyla dünyanın dikkatini çeken Mardin yöresinin yemekleriydi. Atölyeye katılan 15 kadına önce gıda israfları hakkında eğitim verildi. Ardından kadınlar, Mardin'den gelen usta şefler Nihat Erdoğan ve Ezgi Tek Erdoğan'la birlikte mutfağa giderek içli köfte, incasiye ve yöresel tatlılardan olan harire'yi kendi elleriyle hazırladılar.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Oktay Darcan'ın da katıldığı etkinlikte konuşan Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çifçi "Biliyorsunuz Gıdanı Koru sofrana Sahip Çık Kampanyası geçtiğimiz yıl Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli tarafından başlatıldı. Biz de bu kampanya kapsamında İzmir İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Konak İlçe Müdürlüğü olarak Gıdanı Koru Mutfak Atölyelerine başladık. Bugün burada 7'sini düzenliyoruz. Özel bir gün çünkü Mardin Mutfağını Mardinli misafirlerimizle birlikte hazırlıyoruz" dedi.

Projenin asıl hedefinin mutfaklarındaki gıda israfını azaltmak olduğunu belirten Çifçi şunları söyledi: "Ev hanımlarımızı atölyemize davet ediyoruz, onlarla birlikte daha önceden planladığımız yemekleri birlikte hazırlıyoruz. Aynı zamanda mutfaklarımızda ki israfı azaltmak için neler yapmamız gerekiyor bunları anlatıyoruz. Özellikle alışverişte dikkat edilmesi gereken hususlar, ürünlerin nasıl muhafaza edilmesi gerektiği, son tüketim tarihi nedir, tavsiye edilen tüketim tarihi nedir, en önemlisi de gıda israfının neden engellemeliyiz, neden dur demeliyiz, bu konularda bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Aslında bu bir sosyal sorumluluk projesi. Projemiz de özellikle Ticaret İl Müdürlüğümüz, Konak Kaymakamlığımız bize sonsuz destek veriyor. Başarı ile devam ettiğine inandığımız bir proje. Mutfak atölyemizde bizler farklı farklı ama temelde israfı önlemeye yönelik atölye çalışmalarımıza yıl boyunca devam edeceğiz."

Kaynak: Bültenler