MUTFAK AKADEMİSİ AÇILDI

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan Mutfak Akademisi, eğitimlerine başladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Mutfak Akademisi'nde, Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde kadınlara yönelik kurslar açılacak.

Mutfak Akademisi Türk Mutfağı Kursu'na katılanlar, Aşçı Yardımcısı Kursu Sertifikasının sahibi olabilecek.

Turizmin en önemli ayaklarından birinin de gastronomi olduğunu belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürümüz Özlem Takındı bu projeyi başlattı. Biz de büyük bir memnuniyetle destekliyoruz. Yemek, hepimizin için önemli. Kadınlarımız yeter ki üretsin, bir restoranda açarız, Edirne Belediyesi Edirne Kadınları Mutfağı diye. Bundan çok da mutlu olurum. Edirne bir turizm kenti. Dünyada en çok turist çeken ilk 100 şehir arasında 68. sırada. Türkiye'de de İstanbul ve Antalya'dan sonra 3. şehir. " dedi

İyi bir yemek olmazsa turizmin de olmayacağını ifade eden Gürkan, "inşallah kadınlarımızla güzel şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı.

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