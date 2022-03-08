Mutfağından taşan lezzetle dört kadına daha istihdam sağladı

ADANA (AA) - Adana'da, hamileliğinde aşermesiyle yapmaya başladığı börekleri sosyal medyayı kullanarak tanıtan Çağla Tokay, gelen siparişlere yetişemeyince kendi işletmesini kurdu. Tokay, dört kadına daha istihdam sağladı.

Kentte yaşayan bir çocuk annesi Çağla Tokay, 5 yıl önce hobi olarak evinin mutfağında Arnavut ve Boşnak böreği yapıp sosyal medyada takipçilerine tarifini vermeye başladı.

Bir süre sonra Tokay'a, hem kentten hem de farklı şehirlerden börek siparişi yağdı.

Sosyal medyada önemli bir takipçi rakamına ulaşan Tokay, aldığı siparişlere yetişemeyince bir yıl önce kendi işletmesini kurdu.

Önce iki kadınla yola çıkan Tokay, közde pişen böreklere talebin her geçen gün artmasının ardından dört kişiye ulaşan çalışanıyla siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Serüveni böreğe aşermesiyle başladı

Tokay, serüveninin, hamileliği döneminde bir gece Arnavut ve Boşnak böreklerine aşermesiyle başladığını belirterek, aradığı börekleri bulamayınca evinin mutfağına geçip kendisinin börekleri hazırladığını söyledi.

Kızını dünyaya getirdikten sonra çalıştığı ilçe belediyesindeki görevinden de ayrıldığını dile getiren Tokay, şöyle devam etti:

"İşimi bıraktıktan sonra kendi sosyal medya hesabımı oluşturup yaptığım Arnavut ve Boşnak böreklerinin tarifini vermeye başladım. Hobi olarak böreklerimi sosyal medyada tanıtıyordum ve bir süre sonra sipariş almaya başladım. Sipariş almaya başladıktan sonra daha tanınır hale geldim. Yaklaşık dört yıl evden üretim yaparak siparişleri karşılamaya çalıştım. Bu sürede ne müşterilerim beni gördü, ne de ben onları. Böyle olunca, kimisi 'abi', kimisi 'teyze', kimisi de 'usta' olarak hitap ediyordu. Bir süre sonra ise artık evden siparişlere yetişemez oldum. Artık bir mekanım olması yönünde çok öneri geldi. Bunun üzerine bir yıl önce şimdiki mekanımı butik bir işletme olarak açtım."

Tokay, işletmesiyle hemcinslerine örnek olup onlara daha fazla istihdam sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Közde pişen böreklere talebin çok iyi olduğunu aktaran Tokay, "Adana'da mangalda sadece kebap pişmiyor. Bizim böreğimizin bir özelliği de közde pişiyor olmasıdır. Böreklerimizi mangal kömüründe pişirip müşterilerimize servis ediyoruz. Ev yapımı tadında ürettiğimiz böreklerimizin diğer bir özelliği de tamamen kadın elinin değiyor olmasıdır." dedi.

Kadın çalışanlar aile ekonomisine destek oluyor

Çalışanlardan Aynur Yalçın da bu iş sayesinde aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Güzel bir ortamda keyifle işlerini yaptıklarını anlatan Yalçın, "Börek yapmak biraz zor bir iş ama ortam müsait olunca, Çağla hanımın bize yaklaşımı güzel olunca her şey daha kolay oluyor. Bu şekilde daha keyifle ve güzel çalışıyoruz. İki çocuğum var. Çocuklarımdan biri üniversite son sınıfta, diğeri de üniversiteye hazırlanıyor. Elimde olan ekonomik özgürlüğüm sayesinde çocuklarımın her istediğini yapabiliyorum ve eşime destek olabiliyorum. Bu şekilde çocuklarım da kendilerine bir gelecek hazırlıyorlar." diye konuştu.

Yasemin Tok ise yaklaşık bir ay önce çalışmaya başladığı ve işini severek yaptığını aktardı.