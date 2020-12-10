"Mutfağımda Sıfır Atık" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
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"Mutfağımda Sıfır Atık" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

10.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:09

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin düzenlediği "Mutfağımda Sıfır Atık" yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin düzenlediği "Mutfağımda Sıfır Atık" yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Çayırova Belediyesi'nin düzenlediği" Mutfağımda Sıfır Atık" yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen sıfır atık projesi kapmasında Çayırova'da vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe genelinde düzenlenen " Mutfağımda Sıfır Atık" yarışmasının sonuçları jüri tarafından belirlendi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ödüle layık görülen yarışmacıları makamında kabul etti.

Yarışmada başarılı olanları tebrik eden Çiftçi, 1. olan Sultan Tazegül'e 2 bin TL, 2. Selma Üstün'e bin 500 TL, 3. Halime Güldüren'e bin TL'lik temsili çek, mansiyona layık görülen İknur Eren'e tencere seti, Jüri Özel ödülüne layık görülen Yeşim Oruç'a ise çatal bıçak takımı hediye etti. Sıfır atık konusuna dikkat çekmek ve vatandaşları bilinçlendirmek için farklı bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediye binasına sıfır atık belgesi aldıklarını, birinci sınıfı atık getirme merkezini hizmete açıklarını belirterek, ilçemiz içinde sıfır atık belgesi almak için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi. - KOCAELİ

'Mutfağımda Sıfır Atık' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
'Mutfağımda Sıfır Atık' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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