Mütevelli'de yağmur taşkın riski ortadan kalkıyor
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Mütevelli'de yağmur taşkın riski ortadan kalkıyor

Mütevelli'de yağmur taşkın riski ortadan kalkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesinde 3 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesinde 3 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başladı. Mahalleye yapılan yatırımın tutarı 24 milyon TL'ye ulaşırken, mahalle muhtarı Yaşar Mehmet İçigen de, "Cengiz Başkanımıza Mütevelli'ye yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesinde devam eden çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Mahallede 3 milyon TL'lik yatırımla 3 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başlandı. Hayata geçirilen çalışma ile Mütevelli'de aşırı yağışlarda taşkın riski ortadan kaldırılacak.

Mütevelli'ye tarihinin en büyük hizmeti

MASKİ, Mütevelli Mahallesinde ilk olarak 23 kilometrelik içme suyu hattını yeniledi. Çalışmaların devamında 1 adet içme suyu arıtma tesisi ve 1 adet içme suyu deposu inşa edildi. 22 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmaları tüm hızıyla devam eden mahallede altyapı işlerinin tamamlanmasının ardından 175 bin metrekarelik üstyapı çalışması yapılacak.

"Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Mütevelli Mahallesi Muhtarı Yaşar Mehmet İçigen, "Mahallemizin aşağı bölümünde yağışlı havalarda su taşkınları yaşanabiliyordu. Bununla ilgili bir dilekçe verdik. Allah razı olsun Cengiz Başkanımız bizleri mahcup etmedi. Yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına da başlandı. Cengiz Başkanımıza Mütevelli'ye yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çalışmalardan memnunuz"

Mahalle esnafından Mustafa Yüyen, "Yağışlı havalarda su taşkınları oluyordu. Şimdi çalışmalar bitince her şey çok güzel olacak. Çalışmalardan memnunuz. Cengiz Başkana yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" derken, mahalle sakinlerinden Eşref Kaşlı da şunları söyledi: "Mahallemizde yapılan hizmetler sınırsız ve sonsuz. Herkes seferber oldu mahallemiz için. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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