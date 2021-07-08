Mütevelli'de dönüşüm devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mütevelli'de dönüşüm devam ediyor

Mütevelli'de dönüşüm devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlar ile mahallelerin sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli mahallesinde 24 Milyon TL'lik yatırımla 23 kilometre içme suyu, 22 kilometre kanalizasyon, 3 kilometre yağmur suyu hattı döşeme ve birer adet içme suyu deposu ve içme suyu arıtma tesisi inşaat çalışmalarını tamamladı. Kilit parke taş döşeme çalışmalarına başlanan mahallede çalışmalar tamamlandıktan sonra 175 bin metrekare üstyapı yenilenmiş olacak.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli mahallesinde adeta bir dönüşüm yaşanıyor. 24 Milyon TL yatırım yapılan mahallede, 23 kilometre içme suyu şebeke ve 22 kilometre kanalizasyon hattının sağlıklı hale getirilmesinin ardından 3 kilometre de yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Kilit parke taş döşeme çalışmalarına başlanan mahalle, çalışmaların tamamlanmasının ardından 175 bin metrekare üstyapının yenilenmesiyle birlikte daha temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşacak.

İçme suyu deposu ve arıtma tesisi de inşa edildi

Mahallede yapılan çalışmalara ek olarak bir adet içme suyu deposu ve bir adet içme suyu arıtma tesisi de inşa edildi. Hayata geçirilen bu çalışma ile Mütevelli halkına daha sağlıklı bir içme suyu sağlanmış oldu.

Uzaktan okumalı sayaç montajı ve parsel bacası imalatı başladı

Mahallede üstyapısı yenilenen noktalarda yeni nesil uzaktan okumalı mekanik sayaç montaj çalışmalarına da başlandı. Herhangi bir tıkanıklık anında müdahaleyi kolaylaştırmak amacıyla parsel bacası imalat çalışmalarına da devam ediliyor.

Kilit parke döşeme çalışması devam ediyor

Mahalle Muhtarı Yaşar Mehmet İçigen, mahalleye yapılan yatırımlardan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Muhtar İçigen, "Mahallemizde 6, 7 ay gibi bir sürede altyapı çalışmalarımız bitti. Kilit parke taşlarımız döşenmeye başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve ekibine mahallemize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve Mütevelli halkının sevgi ve selamlarını iletiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"nde konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Balotelli Erol Bulut Arda Turan Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mütevelli'de dönüşüm devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:05:36. #1.14#

title