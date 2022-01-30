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Mütefekkir Cevdet Said için taziye mesajları

AA, Özcan Yıldırım - Güncel
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Mütefekkir Cevdet Said için taziye mesajları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, mütefekkir Cevdet Said için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, mütefekkir Cevdet Said için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, mesajında, "Kıymetli alim Cevdet Said'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

"Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir." sözünü paylaşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise mesajında şunları kaydetti:

"Alim, fazıl, bilge insan Cevdet Said'e Allah'tan rahmet diliyorum. Önemli eserlere imza attı. Fikir çilesi çekti. Düşüncenin namusuna sahip çıktı. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İslam düşünce dünyasının mütefekkirlerinden kıymetli ilim insanı Cevdet Said, Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle göç ettiği İstanbul'da dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.?"

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

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