Mütebbel tarifi nedir, mütebbel nasıl yapılır?

Hem sağlıklı hem de pratik olan bu tarif, lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor. Peki mütebbel nedir, nasıl yapılır? İşte tüm detaylarıyla mütebbel tarifi…

MÜTEBBEL NEDİR?

Mütebbel, Arap mutfağı kökenli bir meze çeşididir. Türkiye'de özellikle Hatay ve Gaziantep mutfağında karşımıza çıkar. Közlenmiş patlıcanın, tahin, sarımsak, limon suyu ve yoğurt ile harmanlanmasıyla elde edilir. Görünüm olarak baba ganuş ile sık sık karıştırılsa da, mütebbel yoğurtlu yapısıyla ondan ayrılır. Hafifliği ve ferah tadıyla yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alır.

Mütebbel hem et yemeklerinin yanına meze olarak sunulabilir hem de zeytinyağlı sofralarında ana yıldız olabilir. Ayrıca ekmeğe sürülerek kahvaltılık olarak da tercih edilebilir.

MÜTEBBEL MALZEMELERİ

Mütebbel yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit ve çoğu evde bulunabilecek türdendir. İşte klasik mütebbel tarifi için gerekenler:

3 adet büyük boy patlıcan

2 yemek kaşığı tahin

2 diş sarımsak

1 çay bardağı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Üzeri için : Zeytinyağı, pul biber, nane veya sumak

Malzeme miktarları damak zevkinize göre azaltılıp artırılabilir. Bazı yöresel tariflerde yoğurt yerine sadece tahin ve limon kullanıldığı da görülür.

MÜTEBBEL NASIL YAPILIR?

Evde mütebbel yapmak oldukça kolaydır. İşte adım adım uygulanabilecek tarif:

1. PATLICANLARI KÖZLEYİN

Patlıcanların kabuklarını yıkayıp kurulayın. Fırın, ocak ya da mangalda közleyebilirsiniz. Ocakta közleyecekseniz direkt ateşe temas ettirerek her tarafının iyice pişmesini sağlayın. Fırında ise 220 derecede yaklaşık 25-30 dakika kadar közleyebilirsiniz.

2. PATLICANLARI TEMİZLEYİN

Közlenen patlıcanları bir kap içine alın ve üzerini streçle örtüp 10 dakika bekletin. Bu işlem, kabukların daha kolay soyulmasını sağlar. Ardından kabukları soyun ve patlıcanları bıçakla ince ince doğrayın veya çatalla ezin.

3. HARCI HAZIRLAYIN

Bir kase içinde tahin, yoğurt, ezilmiş sarımsak, limon suyu ve tuzu karıştırın. Bu karışıma doğranmış patlıcanları ekleyin ve homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

4. SERVİS VE SÜSLEME

Hazırladığınız mütebbel karışımını servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin ve isteğe göre pul biber, nane ya da sumak ile süsleyin. Soğuk olarak servis yapın.

MÜTEBBEL YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Patlıcanın suyu iyice süzülmeli. Fazla su mezenin kıvamını bozabilir. Bu nedenle közledikten sonra patlıcanları süzgeçte bekletmek faydalı olacaktır.

Tahini fazla kaçırmayın. Tahin yoğun aromalı bir malzeme olduğundan, kontrollü kullanmak mütebbelin tad dengesini korur.

Yoğurt tercihi önemli. Süzme yoğurt, mezenin kıvamını tutması açısından idealdir. Normal yoğurt kullanacaksanız suyunu süzmeniz önerilir.

Sarımsak miktarı damak zevkine göre ayarlanmalı. Fazla sarımsak baskın bir tat yaratabilir.

MÜTEBBEL VE BENZER MEZELER ARASINDAKİ FARK

Mütebbel sık sık baba ganuş ile karıştırılsa da, ikisi arasında temel fark yoğurt kullanımıdır. Baba ganuş, yoğurt içermez ve genellikle domates, biber gibi ekstra malzemelerle zenginleştirilir. Mütebbel ise daha sade, yoğurtlu ve tahinli bir yapıya sahiptir. Bu yönüyle daha kremsi ve ferah bir lezzet sunar.

SAĞLIK AÇISINDAN MÜTEBBEL

Mütebbel, içerdiği malzemeler bakımından oldukça sağlıklıdır. Patlıcan, lif açısından zengin olup sindirimi kolaylaştırır. Tahin, iyi bir protein ve sağlıklı yağ kaynağıdır. Yoğurt ise probiyotik içeriğiyle bağışıklık sistemini destekler. Ayrıca düşük kalorili olmasıyla diyet sofralarında da tercih edilebilir.

HEM PRATİK HEM LEZZETLİ BİR MEZE

Mütebbel, evde kolayca hazırlanabilen, sağlıklı ve çok yönlü bir meze tarifidir. İster davet sofralarında meze olarak, ister kahvaltıda sürülebilir lezzet olarak tüketilebilir. Farklı damak zevklerine hitap eden bu nefis tarif, mutfağınızın vazgeçilmezi olmaya aday.