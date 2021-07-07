Müteahhitlerin Libya'daki teminat mektubu sorununa yönelik adım atıldı
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Müteahhitlerin Libya'daki teminat mektubu sorununa yönelik adım atıldı

Müteahhitlerin Libya'daki teminat mektubu sorununa yönelik adım atıldı
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bir taraftan Libya'daki geçmiş tarihli teminat mektuplarına sağlanan koruma sürdürülürken, diğer taraftan Yeniden İşe Başlama Sözleşmesi imzalanacak projeler ile yeni projelere yönelik...

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bir taraftan Libya'daki geçmiş tarihli teminat mektuplarına sağlanan koruma sürdürülürken, diğer taraftan Yeniden İşe Başlama Sözleşmesi imzalanacak projeler ile yeni projelere yönelik teminat mektubu verilebilmesinin önünün açıldığını bildirdi.

Eren, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 4225 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, düzenlemenin, Libya'da yeni işler üstlenilmesinin yolunu açacağına işaret etti.

Libya'da 2011 yılı şubat ayında başlayan iç karışıklık sırasında Türk müteahhitlik firmalarının şantiyelerinin yağmalandığını ve firmaların işlerini yarım bırakarak ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını, bu sebeple Libya işveren idarelerinin ellerindeki teminat mektuplarının sorun olduğunu anımsatan Eren, bunların haksız yere nakde çevrilmesi ihtimalinin, BM Güvenlik Konseyi'nin hükümleri de dikkate alınarak çıkarılan 21 Haziran 2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile engellendiğini belirtti. Eren, ilerleyen dönemde müteahhitlerin, ülkede yarım kalan ve yeniden başlayacak işler ile yeni üstlenilecek işler için teminat mektubu temininde çeşitli zorluklarla karşılaşmaya başladığını ifade etti.

Aradan geçen sürede söz konusu sorunların üstesinden gelinebilmesi amacıyla TMB'nin çeşitli girişimleri olduğunu belirten Eren, şunları kaydetti:

"İlgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarımızla konuya ilişkin uzun süren çalışmalar yürütülmüştür. Bu çabaların neticesinde bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 4225 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Libya'da üstlenilecek yeni işler ile yarım kalmış projelerin 21 Haziran 2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararından istisna tutulması sektörümüz adına son derece önemli bir gelişme olmuştur. Böylece bir taraftan geçmiş tarihli teminat mektuplarına sağlanan koruma sürdürülürken diğer taraftan Yeniden İşe Başlama Sözleşmesi imzalanacak projeler ile yeni projelere yönelik teminat mektubu verilebilmesinin önü açılmış bulunmaktadır. Bu çerçevede başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri konularından sorumlu Ticaret Bakanımız ve ilgili tüm bakanlarımız ile kamu kurum yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdiki beklentimiz, Libya'da gerçekleştirilecek projelerde, yabancı bankalardan kontrgaranti alınmasına ihtiyaç duyulmadan, Türk bankalardan sağlanacak teminat mektuplarının Libya makamları tarafından doğrudan kabullerini sağlayacak girişimlerin başlatılması ve sonuçlandırılmasıdır. Türk bankacılık sektörüne yönelik bu talebimiz esasen tüm ülkelere yöneliktir."

Eren, müteahhitlerin 1972 yılında yurt dışına ilk çıktıkları ülke olan Libya'nın, geçmişte olduğu gibi gelecek dönemde de Türk inşaat sektörü için önemini sürdüreceğine dikkati çekerek, "Firmalarımız yaşanan sorunlara rağmen Libya'ya dönmek ve kaldıkları yerden işlerine başlamak arzusundadır. Ülke yetkilileri de Türk müteahhitleri ile yeni program çerçevesinde tekrar çalışma arzusunu sıklıkla dile getirmektedir. Ülkede güvenliğin kalıcı olarak tesisi ve firmalarımızın zararlarının tazmini halinde Libya bizim için yeniden öncelikli pazar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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