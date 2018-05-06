Müteahhitlerden 'İmar Barışı' Yorumu: İşini Doğru Yapanlar Mağdur Edilmemeli
İmar barışı düzenlemesini son derece olumlu bulduklarını dile getiren TMB Başkanı Yenigün, "Ancak bu düzenlemenin işini doğru yapan müteahhitleri ve vatandaşları mağdur etmemesini de çok önemsiyoruz" dedi.
İmar barışı düzenlemesini son derece olumlu bulduklarını dile getiren TMB Başkanı Yenigün, "Ancak bu düzenlemenin işini doğru yapan müteahhitleri ve vatandaşları mağdur etmemesini de çok önemsiyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com