“Müteahhitler yurtdışında işçi çalıştırmaktan vazgeçti”

Ankara Sohbetleri'nin konuğu olan İNTES Başkanı Celal Koloğlu, müteahhitlerin yurtdışında işçi çalıştırmaktan vazgeçtiğini belirterek, yurtdışında Türk işçisi istihdamı için radikal adımlar atılmasını talep etti. Koloğlu, fiyat farkı kararnamesinin de 2019 yılında güncellenmesini istedi.