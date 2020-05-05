Müteahhitler sokağa çıkma yasağını avantaja çevirdi
05.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:49
DÜNYA Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılan ASO İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri ve Altyapı Müteahhitleri Sanayii komiteleri üyeleri, COVID-19'la birlikte başlayan süreçte yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi, sektörün salgın sonrası yeniden büyümeye geçmesi için talep ve isteklerini sıraladı.
DÜNYA Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılan ASO İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri ve Altyapı Müteahhitleri Sanayii komiteleri üyeleri, COVID-19'la birlikte başlayan süreçte yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi, sektörün salgın sonrası yeniden büyümeye geçmesi için talep ve isteklerini sıraladı.
Kaynak: Dunya.com