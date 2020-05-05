Müteahhitler sokağa çıkma yasağını avantaja çevirdi

DÜNYA Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılan ASO İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri ve Altyapı Müteahhitleri Sanayii komiteleri üyeleri, COVID-19'la birlikte başlayan süreçte yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi, sektörün salgın sonrası yeniden büyümeye geçmesi için talep ve isteklerini sıraladı.