Müteahhitler inşaatları durdurdu
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Müteahhitler inşaatları durdurdu

Müteahhitler inşaatları durdurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çimentocu ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık sonrası çıkan boykot kararı sonucunda müteahhitler geçici olarak inşaatları durdurdu.

Çimentocu ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık sonrası çıkan boykot kararı sonucunda müteahhitler geçici olarak inşaatları durdurdu.

Müteahhitler çimento sektörüne yönelik eleştirileri sonrasında inşaatları geçici olarak durdurma kararı aldı. Çimento fiyatlarının anormal şekilde artmasından şikayet eden müteahhitler 24 Eylül tarihine kadar inşaatları durdurdu. Konuyla ilgili İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada çimento sektöründe fahiş zamlar uygulandığını, bununla ilgili defalarca açıklama yaptıklarını ancak bir sonuç elde edilemediğinden bahsedildi.

24 Eylül'e kadar sürecek

Açıklamada "Türkiye İnşaat sektöründe kullanılan birçok malzemeye enflasyon ve döviz artışı üzerinde zamlar yapılmış, özellikle çimento sektöründe fahiş oranlara varan zamların yapılması, müteahhitlik sektörü ve kamu adına artık kabul edilemez seviyeye ulaşmıştır. İnşaat sektörünün karşı karşıya kaldığı fahiş fiyat artışlarını; başta Ticaret Bakanımız ve diğer ilgili bakanlarımıza defaten aktardık, maalesef fiyatlara yansıyan olumlu bir netice alamadık. Özellikle çimento fiyatlarında yaşanan tekelci fiyat uygulaması ve keyfiyete bağlı zamlar, bardağı taşıran son damla olmuştur. İnşaat sektörü olarak, son çare, en demokratik hakkımız olan "İş Bırakma ve Boykot" hakkımızı son zamanlarda ülkemizin yaşadığı doğal afetlerle mücadele ettiği günlerde baskı aracı olarak kullanmayı uygun bulmadık ve yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen sabrettik. Ancak, sosyal medya ve basın üzerinden mücadelemize devam ederek, özellikle çimento sektörünün fahiş zamları geri çekmesi yolunda verdiğimiz mücadeleye çimento sektörü yeni zamla karşılık vermiş, Türkiye inşaat sektörüne "İş Bırakma ve Boykot" dışında seçenek bırakmamıştır. Çimento sektörünün haksız ve fahiş fiyat artışlarına sessiz kalmayarak inşaatlarımızı 24 Eylül tarihine kadar durduruyoruz" denildi. - İSTANBUL

Müteahhitler inşaatları durdurdu
Müteahhitler inşaatları durdurdu
Müteahhitler inşaatları durdurdu
Müteahhitler inşaatları durdurdu
Müteahhitler inşaatları durdurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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