Müteahhitler depreme karşı 7 öncelikli adıma odaklanılması gerektiğini bildirdi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, depremle mücadelede hızla odaklanılması gereken öncelikli 7 adımın bulunduğunu belirterek, bunları, ehil yapı müteahhidi, güçlü yapı denetimi, yetkin mühendislik sistemi, mesleki yeterlilik belgeli iş gücü, kaliteli malzeme, çok yönlü...

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, depremle mücadelede hızla odaklanılması gereken öncelikli 7 adımın bulunduğunu belirterek, bunları, ehil yapı müteahhidi, güçlü yapı denetimi, yetkin mühendislik sistemi, mesleki yeterlilik belgeli iş gücü, kaliteli malzeme, çok yönlü imar mevzuatı ve bilinçli kamuoyu olarak sıraladı.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin 22'nci yılı nedeniyle değerlendirmelerde bulundu.

Marmara Depremi'nde kaybedilen binlerce vatandaşın acısının bugün de yüreklerde hissedildiğini belirten Eren, "Her zaman söylediğimiz gibi deprem değil, ihmal ve kusurlu yapılar öldürür. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için müteahhitliğin doğru sınıflandırılması, etkin denetim ve hızlı bir kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Eren, deprem gündeminin sürekli kılınması ve ihtiyaçların tamamlanması gerektiğine işaret ederek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu konudaki çalışmalarının önemli olduğunu ve bunların daha da hızlanmasını temenni ettiklerini bildirdi.

Depremle mücadelede odaklanılması gereken 7 başlık

Yapılaşmada üretim, denetim ve eğitim aşamalarında depreme karşı sıfır toleransla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Bir ülke gerçeği olan depreme karşı kentsel yapıların güçlendirilmesi, vatandaşların can ve mal kaybına uğramamalarını temin için güvenli yapılaşmanın yaygınlaştırılması ve modern kentleşme hedeflerine en kısa zamanda ulaşılabilmesi yolunda kentsel dönüşüm projeleri ve konut yatırımları büyük önem taşımaktadır. Topyekun bir mücadele için daha önce dile getirdiğimiz üzere, 'Ehil yapı müteahhidi, güçlü yapı denetimi, yetkin mühendislik sistemi, mesleki yeterlilik belgeli iş gücü, kaliteli malzeme, çok yönlü imar mevzuatı ve bilinçli kamuoyu' konuları önceliklerimiz olmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya