Müteahhitler çimento fiyatlarına tepki için 15 gün iş bıraktı
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Müteahhitler çimento fiyatlarına tepki için 15 gün iş bıraktı

Müteahhitler çimento fiyatlarına tepki için 15 gün iş bıraktı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), çimento sektöründeki fiyat artışlarına tepki olarak 24 Eylül'e kadar inşaatlarını durdurduklarını açıkladı.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), çimento sektöründeki fiyat artışlarına tepki olarak 24 Eylül'e kadar inşaatlarını durdurduklarını açıkladı.

İMKON'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin stratejik sektörleri arasında başı çeken inşaat sektörünü en çok etkileyen girdi mamullerinin başında çimentonun olduğu belirtildi.

İnşaat sektörünün 250 alt sektörü etkilediğine işaret edilen açıklamada, burada yaşanan yüksek zamların, vatandaşı, kentsel dönüşümü, ucuza konut erişimini, istihdamı ve piyasa istikrarını olumsuz etkilediğinin altı çizildi.

Çimentoya gelen zamların enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanmanın çok üstünde olduğu ve kabul edilemez seviyeye ulaştığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çimento sektörünün fahiş zamları geri çekmesi yolunda verdiğimiz mücadeleye yeni zamlarla karşılık verilmiş, Türkiye inşaat sektörüne iş bırakma ve boykot dışında seçenek bırakmamıştır. Bizler de çimento sektörünün haksız ve fahiş fiyat artışlarına sessiz kalmayarak inşaatlarımızı 24 Eylül'e kadar durduruyoruz. Türkiye inşaat sektörü Türkiye ekonomisinin taşıyıcı lokomotifidir, bu zamana kadar haklı çağrımıza yeteri kadar kulak vermediniz, Türkiye inşaat sektörünün haklı talepleri karşılık buluncaya kadar demokratik şartlarda, boykot kararımız sonuç alıncaya kadar yenilenerek devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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Müteahhitler çimento fiyatlarına tepki için 15 gün iş bıraktı - Haberler Ekonomi
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